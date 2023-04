HRW denuncia le violenze commesse dalle forze di sicurezza iraniane contro detenuti minorenni

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In un report pubblicato ieri, 25 aprile 2023, Human Rights Watch (HRW)lediper aver perseguito illegalmente, torturato, stuprato e uccisodurante la repressione delle proteste scoppiate nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata e assassinata con l’accusa di aver indossato male il velo nell’agosto del 2022. Le autoritàhanno trattenuto, interrogato e processato numerosi ragazzi e bambini senza concedere loro alcun tipo di garanzia legale. I giudici non hanno permesso alle famiglie di affidarsi agli avvocati per la difesa dei figli, processandoli al di fuori dei tribunali per iche, invece, dovrebbero esercitare competenza esclusiva su tutti quei casi che coinvolgono chiunque non abbia ancora ...