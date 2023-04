Hotel Portofino 2 | la recensione | si torna in Liguria con il Downton Abbey Wannabe

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ladi2, la seconda stagione della co-produzione italo-inglese che ci riporta sulla riviera ligure di fine anni '20, tra conferme e new entry e una grande mattatrice: Natascha McElhone. Ogni mercoledì su Sky Serie e NOW. Ritroviamo le caratteristiche che ci avevamo catturato nel ciclo inaugurale, con qualche miglioramento, nelladi2, la seconda stagione della co-produzione italo-inglese ogni mercoledì su Sky Serie e NOW. Al centro sempre le vicende storico-sentimentali dello staff e degli avventori dell'del titolo, sulla riviera ligure, mentre provano a trascorrere le proprie giornate sgomitando con la storia italiana fascista con la S maiuscola. Perno intorno a cui ruotano le storie dei personaggi è sempre ...

Ritroviamo le caratteristiche che ci avevamo catturato nel ciclo inaugurale, con qualche miglioramento, nella recensione di2 , la seconda stagione della co - produzione italo - inglese ogni mercoledì su Sky Serie e NOW. Al centro sempre le vicende storico - sentimentali dello staff e degli avventori dell'...Per l'edizione 2023, I main partner Splendido Mare, A Belmonde Banca Passadore, così come i Comuni die Santa Margherita Ligure si prenderanno cura di armatori ed equipaggi ...... fino alla celebreo Rapallo , nel Golfo del Tigullio . Idee sul tratto Camogli - ... mentre oggi il castello è stato è trasformato in un elegantee ristorante. Per chi non vuole ...

Hotel Portofino 2, la recensione: si torna in Liguria con il Downton ... Movieplayer

A ridosso della festa del Patrono di San Giorgio lo scorso 23 aprile, nel borgo ligure di Portofino tutto è pronto per le Regate di Primavera che inizieranno il 4 maggio ...Da Hotel Portofino a Che Todd Ci Aiuti, ecco le serie tv note e inedite in onda nell'estate 2023 sui canali Rai ...