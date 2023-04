Horror | l' innocenza del buio | è uscito il romanzo di Lucio Besana e Roberto de Feo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver lavorato insieme a The Nest e A ClassicStory, i due autori ci regalano una storia evocativa, ambientata in Italia. Ecco cosa ci hanno raccontato

Immancabile al festival un'iniezione dicon l'anteprima di Terrifier 2 introdotta da ...e diciassettenni della Roma odierna alle prese con l'identità che cambia e con la perdita dell'. ...Immancabile al festival un'iniezione dicon l'anteprima di Terrifier 2 introdotta da ...e diciassettenni della Roma odierna alle prese con l'identità che cambia e con la perdita dell'. ...The Reckoning: Il Trailer Ufficiale del Film - HD The Reckoning, la trama del filmin prima ... La donna continua a difendere la propria, dichiara di non essere una strega e al tempo ...

L'innocenza del buio Fantasy Magazine

Dopo aver lavorato insieme a The Nest e A Classic Horror Story, i due autori ci regalano una storia evocativa, ambientata in Italia. Ecco cosa ci hanno raccontato ...Il nuovo romanzo di Lucio Besana e Roberto De Feo, edito da Sperling & Kupfer nella collana Macabre. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...