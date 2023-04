Hockey sul ghiaccio | Azzurri verso Nottingham | domani ultimo test prima dell’inizio del Mondiale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Arrivata ieri ala Nazionale disu, in vista deldiDivisione Gruppo A, in programma dal 29 aprile al 5 maggio. Glidisputerannoalle 13:30 contro la Corea del Sud l’ultima amichevoledella competizione. Dopo il match della Motorpoint Arena, il coaching staff guidato da Mike Keenan opererà gli ultimi tagli, riducendo il roster a 22 giocatori + il terzo portiere. L’esordio è previsto per sabato 29 aprile alle 17:00 contro la Romania, poi le sfide contro Corea del Sud, Polonia e Lituania, per chiudere poi il 5 maggio contro i padroni di casa della Gran Bretagna. Otterranno la promozione in Top Division le prime due classificate. SportFace.