Highlights e gol Chelsea-Brentford 0-2 | Premier League 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ancora una sconfitta per il, ilvince 2-0 allo Stamford Bridge. E’ Azpilicueta con autogol a portare in vantaggio gli ospiti, è Mbeumo poi a raddoppiare sul finale mettendo il sigillo sul match. Sale così in nona posizione la formazione di Frank, restano invece in 11esima posizione i Blues. Di seguito glidel match. SportFace.