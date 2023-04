Henry Cavill svela il primo video dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Basato su una storia vera, Theofvedein veste di protagonista, eccolo in azione sul set. La star di The Witcherha celebrato la fine delle riprese della sua nuova fatica, il war movie Theof, condividendo sui social media un ampio sguardo dietro le quinte del film che vede il regista Guy Ritchie intento a dare indicazioni al cast. "I miei giorni sul set disono finiti. È un giorno triste", ha scrittoin una didascalia a commento delche lo mostra come un eroe di guerra gloriosamente baffuto e leader di una banda di disadattati ...

32 minuti faè pronto a tornare per la sua ultima stagione in The Witcher , di cui Netflix ha condiviso il primo teaser e la data di uscita . 'Tutto cambia' dichiara il video, che è stato rilasciato ...Sarà questa l'ultima stagione che vedrànel ruolo di Geralt di Rivia visto che poi dalla quarta la parte passerà a Liam Hemsworth. La showrunner Lauren Hissrich, in proposito, ha ...La star di The Witcherha celebrato la fine delle riprese della sua nuova fatica, il war movie The Ministry of Ungentlemanly Warfare , condividendo sui social media un ampio sguardo dietro le quinte del film ...

The Witcher: ecco il primo trailer della stagione 3, l'ultima con Henry Cavill BadTaste.it Cinema

L'ultimo ciclo di episodi con Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia sarà disponibile in streaming dal 29 giugno col gran finale atteso per il 27 luglio ...Basato su una storia vera, The Ministry of Ungentlemanly Warfare vede Henry Cavill in veste di protagonista, eccolo in azione sul set.