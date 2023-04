Harry sgancia la bomba | Murdoch pagò William

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La rivelazione diper evitare un processo” Repubblica, di Enrico Franceschini, pag. 17 Non c’è pace per il magnate dell’editoria mondiale. Salta fuori che nel 2020 Rupertin forma riservata una “somma molto grossa di denaro” al principe, per evitare di essere portato sotto processo con l’accusa di intercettazioni illecite compiute dai suoi tabloid britannici affamati di gossip in salsa reale. A fare la clamorosa rivelazione è il principe, fratello minore e ribelle di, nei documenti legali presentati in tribunale a Londra per intentare una causa simile controe i suoi giornali, da lui accusati di avergli hackerato telefonate ed email per vent’anni. ...