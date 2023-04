Harry e Meghan innamorati alla partita dei Lakers | baci e sorrisi in pubblico che allontanano la crisi

La presenza del principeè stata in bilico fino all'ultimo, e alla fine è stata annunciata la sua partecipazione ma senzaMarkle . Chi invece non mancherà sicuramente è Andrew Parker ...Era da mesi che il principee iMarkle non venivano avvistati insieme in pubblico, tanto che la stampa britannica parlava di una presunta di crisi di coppia. Ed è forse proprio per questo motivo - sostengono ...... nemmeno al fianco del marito, il principe, ecco che poche ore fa i duchi di Sussex hanno ...ha indossato un completo in lino color rosa salmone , composto da blazer e shorts a vita alta ...

Harry e Meghan Markle felici e innamorati a una partita di basket Vanity Fair Italia

In a massive and unwelcome surprise to Prince Harry and Meghan Markle, one of their last-remaining confidantes in the royal family, Princess Eugenie, was spotted with their fiercest critic, ...EXCLUSIVE: The EP behind Prince Harry’s bombshell ITV interview has stressed its “truly independent” nature in contrast to Netflix’s Harry & Meghan docuseries. ITN ...