(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ideale punto di incontro tra le limitate dimensioni degli smartphone e la scomodità di un pc da utilizzare in mobilità, ilnon ha mantenuto le grandi premesse con cui è arrivato tra noi. In una prima fase, negli anni Dieci del Duemila ha funzionato grazie all'effetto novità e alla versatilità che ne faceva un dispositivo efficace in molteplici ambiti. Poi però i produttori di telefoni hanno iniziato a sfornare schermi XL per assecondare la sete di video degli utenti, conquistati da YouTube e non più disposti a fare a meno dei social network. Dall'altra parte, invece, nonostante qualche passaggio a vuoto i computer portatili hanno ripreso quota, cambiato aspetto con i 2-in-1 che all’occorrenza diventano tavoletta e introdotto numerose funzionalità inedite quanto utili per migliorare le prestazioni e rendere sicuro il dispositivo. Ecco, quindi, che l'ambizione di ...

Al netto di tutto ciò, oggi haacquistare un tablet Guardando i numeri la risposta è molto chiara, poich anche il 2022 si è chiuso con una contrazione delle vendite del 3,3%, con il ...Una conferma della capacità del regista parigino di dareulteriore alla bellezza della messa ... Basta avere l'intelligenza e lo spirito libero delle splendide donneuna volta raccontate da ...Vogliamo produrre dei bandi in questo. Vogliamo anche trovare strumenti per aiutare gli ... Un'industria in espansione L'industria italiana èdi piccole dimensioni , nulla di paragonabile ...

Ha ancora senso comprare un tablet Panorama

I display XL degli smartphone hanno cannibalizzato il mercato di un dispositivo che ha perso magia e versatilità. Eppure ci sono professionisti che non possono rinunciarvi ...26 apr 2023 - “…Ma vedo molto playback in giro”. Il producer torna in Italia per una data a luglio: l’intervista ...