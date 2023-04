GUIDA TV 26 APRILE 2023 | INTER-JUVENTUS | TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | CHI L’HA VISTO | LA RIVOLTA DELLE EX

Siamo stati noi a chiedere a Francesco di candidarsi per dare unaautorevole alla città , ... però, della presentazione della lista, Bruni si è soffermato a ricordare l'importanza del 25, ...Dopo tre mesi sotto la deludenteFerrari (appena 7 punti in 12 partite), il presidente Paolo Pradella annuncia un nuovo switch in panchina , richiamando Zanini . Anche questa volta, l'...Dopo qualche anno dalla pubblicazione da parte del Club per L'UNESCO di Castelvetrano Selinunte dell'inedito II° Edizione della 'di Selinunte' di G. B. Ferrigno( 92014), grazie al ...

Trequanda, domenica 30 aprile trekking e presentazione della ... SienaFree.it

L'ex-sindacalista austriaco guiderà il Comitato Economico e Sociale Europeo fino al 2025. Allargamento, stato di diritto e riforma del Cese le priorità ...ANCONA- E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con tanto di ritiro della patente e macchina affidata alla persona che era con lui, un uomo di 33 anni fermato ad Ancona nella notte ...