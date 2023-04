Guerra in Ucraina e migranti | Francesco vola a Budapest in missione di pace e di umanità

Forse Giorgia Meloni dovrebbe dire una parolina a Sleepy Joe Biden , visto che poi gli Usa ci chiedono di supportare lo sforzo bellico ine soprattutto hanno chiesto navi daitaliane ......ucciso Perché Mosca ha invaso l', dai motivi storici alle tensioni con la Nato Perché l'Italia non può inviare carri armati a Kiev La storia di Zelensky da ex comico a presidente in. ...... auspichiamo che tutte le parti interessate riflettano adeguatamente sulla crisie, ... "Non ci sono vincitori in unanucleare. Sulla questione nucleare tutte le parti devono mantenere la ...

Una telefonata molto ‘pratica’ quella intercorsa oggi tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ed il presidente cinese Xi Jinping. Un colloquio nel corso del quale, riporta l’agenzia di stampa u ...Un inviato speciale per trovare una soluzione alla crisi ucraina. L'annuncio lo ha dato Xi Jinping dopo il colloquio con Zelensky. La Cina invierà «il rappresentante speciale ...