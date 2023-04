(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Rispetto la scelta di Enricoma non la condivido. Sono sempre stato contrario all'idea di risolvere i problemi politici con le scissioni e infatti mi sono sempre impegnato in passato per ...

Dopo di chebisogna né drammatizzare l'uscita di Borghi, ma neanche derubricarla e risolverla con un'alzata di spalle". Così Lorenzo, conversando con i cronisti in Transatlantico a ...Una tesi checonvince i dem, che ora si trovano con un solo rappresentante nell'organismo (il presidente Lorenzo) mentre Italia viva ne ha due. Borghi si trasferirà nel gruppo Azione - ...... a parte il presidente Lorenzo. Il partito di Renzi invece raddoppia: Italia Viva conta già ... Tuttavia si tratterebbe solo di una richiesta in quantocorre alcun obbligo per un senatore che ...

Guerini, non derubricare l'uscita di Borghi dal Pd - Politica Agenzia ANSA

"Rispetto la scelta di Enrico Borghi ma non la condivido. Sono sempre stato contrario all'idea di risolvere i problemi politici con le scissioni e infatti mi sono sempre impegnato in passato per evita ...