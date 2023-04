“Grazia e missione” | il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale per le Vocazioni 2023

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Città del Vaticano – Il 30 aprile, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 60adi Preghiera per lesul tema “Vocazione:”. Pubblichiamo di seguito ilche il Santo Padreinvia per l’occasione ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed ai fedeli di tutto il mondo: “Vocazione:del Santo Padreper la 60madi Preghiera per leCari fratelli e sorelle, carissimi giovani!È la sessantesima volta che si celebra ladi Preghiera per le ...

Proprio oggi, inoltre, è stato reso noto il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale per le vocazioni, che si celebra il 30 aprile sul tema "Vocazione:". "La chiamata divina all'...Lo afferma papa Francesco nel Messaggio per la 60/a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni , che si celebra domenica 30 aprile sul tema "Vocazione:". "La chiamata del ......del Rinascimento' perché " ha svelato un patrimonio di sconvolgente bellezza e di sublime: ... Nei fatti, "Ladel FAI è quella di adoperarsi perché la conoscenza e la condivisione del ...

Diffuso il messaggio per la Giornata mondiale per le vocazioni, che si celebra domenica prossima 26/04/2023 di M.N. "Non c'è vocazione senza missione. E non c'è felicità e piena realizzazione di sé se ...