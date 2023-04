Grave lutto per l’azzurra Bebe Vio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) É venuto a mancare il nonnopercampionessa della scherma paralimpicaVio. Nelle scorse ore, sui suoi profili social ha annunciato la scomparsa dell’amato nonno.Vio ha sempre deidrato tutti i suoi trionfi, tra cui due ori alle paralimpiadi, nove mondiali ed europei, alla memoria di nonno Giorgio. Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni ...

Il tenero post della campionessa ha commosso i suoi fan e in questi ore in tanti le hanno espresso il loro calore e il loro supporto a seguito del suo doloroso. Clicca qui per iscriverti alla ...TRENTO .nella comunità dei corpo dei vigili del fuoco volontari del Trentino. La Federazione provinciale annuncia con commozione la scomparsa di Andrea Barison , 50 anni appena, pompiere dal 1995 ......base di questa sindrome c'è la difficoltà a superare ildella separazione e a gestire il tempo libero che improvvisamente il genitore si trova ad avere. Si può manifestare, quindi, una...

Roberto Vecchioni, il grave lutto: "Dopo tanto dolore...". Scomparso il figlio Arrigo Il Tempo

Borgo a Mozzano (Lucca) 26 aprile 2023 - Grande il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bini che ci ha lasciato a solo 48 anni, dopo una lunga malattia che da circa tre anni lo aveva allontanato dal ...Bebe Vio ha perso in queste ore il suo adorato nonno Giorgio, a cui ha dedicato un commovente messaggio via social.