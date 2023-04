Grande Fratello | la prossima edizione sarà più breve e senza Vip? Alfonso Signorini rompe il silenzio

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nonostante alladelmanchino ancora diversi mesi, si respira già un certo fermento e non sono mancati i primi rumor: secondo Dagospia per ladel reality si starebbe pensando di tornare alle origini, con un’nip, dalla durata di 3 o 4 mesi eraddoppio settimanale; Davide Maggio, invece, aveva raddrizzato il tiro, spiegando che lapotrebbe non essere totalmente nip, ma includere un massimo di quattro personaggi famosi, di alto profilo. In ultimo TvBlog era intervenuto aggiungendo che il raddoppio settimanale non sarebbe in discussione per ragioni pubblicitarie ee nip sarebbero mischiati, dato che con i social il ...