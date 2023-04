Gp Azerbaijan | Vasseur | “Ripartiamo dai progressi di Melbourne”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il team principal della Ferrari, Frederic, ha parlato a pochi giorni dal ritorno in pista, dopo un mese di pausa, della F1 nel Gp di Baku,: “Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti. In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l’intendiamo ripartire da lì. È passato quasi un mese dall’ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell’attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare”. SportFace.

Il Mondiale di Formula 1 torna in pista, dopo quasi un mese di stop, al Baku City Circuit. Sarà la settima volta che la F1 corre in Azerbaigian, e questo sarà anche il primo dei sei weekend con il format Sprint.