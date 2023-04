GP Azerbaijan | l' anteprima | a caccia del primo bis nel regno dell' imprevedibilità

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una pausa primaverile forzata, lunga quasi quanto quella estiva. Il buco lasciato dal GP di Cina ha tolto l'azione in pista, non la febbricitante attività in fabbrica che, con una serie di gare tutte ...

Ed è un tema, quello degli sviluppi previsti per Baku , ma non l'unico: anche perché con il suo fine settimana atipico, il GP d'ha molto da raccontare. Come, ad esempio, l'imprevedibilità ...... F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale! Gran Premio d': Informazioni sul circuito Nome: Baku City Circuit Luogo: Baku,Costruzione: il tracciato di Baku è stato ...Guarda anche Formula 1 Autosprint in edicola: ecco l'Mercedes conosce le proporzioni ... L'arma DRS con effetto massimo a Baku Guardando alla prossima gara, in, gli avversari Red ...

In sei edizioni, Baku ha partorito sei vincitori diversi: Verstappen e Perez sono i più indiziati per mettere a segno il primo bis nella storia della corsa azera, ma sarà un weekend imprevedibile a co ...Redazione P300.it | Si chiama safety car perché entra in pista per ridurre la velocità delle monoposto, garantendo la sicurezza del personale di servizio ...