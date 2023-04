Google mette al sicuro i tuoi risparmi | la funzione segreta che in pochi conoscono | vi lascerà senza parole

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 26 aprile 2023)sarebbe in grado di preservare i nostri? A quanto pare sì, e non è una bufala: ecco in che modo lo farebbe. La conservazione dei dati sensibili è un tema piuttosto delicato, specie perché coinvolge ognuno di noi e nessuno può essere escluso da un simile argomento. Proteggere al meglio le informazioni che ci riguardano, soprattutto se queste hanno a che fare con il conto in banca, è molto importante. Agire di conseguenza e prendere in mano la situazione, in quasi tutti i casi, si rivela essere più che intelligente come azione. Android 14 ci salva la vita – Grantennistoscana.itEd è per questo chesi è mobilitata al riguardo, lanciando il nuovo aggiornamento di Android 14. Oltre ad introdurre delle funzioni molto più che interessanti, ci è stata data anche la possibilità di proteggere al meglio i nostri ...