Google | Facebook e Instagram nel mirino dell' Ue | cosa cambierà a breve

Alphabet, la casa madre di, licenzierà 12.000 dipendenti in tutto il mondo. I piani di ... Anche Meta, società madre di, Instagram e WhatsApp, ha comunicato la perdita di 11.000 posti, ...Nella lista resa nota ieri dalla Commissione Ue ci sono tutti i possibili indiziati:e Amazon, Instagram e TikTok, Twitter e Wikipedia, YouTube e, Booking e Apple. Twitter, Elon Musk ......degli studenti di Roma Tre è riassunto in un post di Riccardo Romano sulla paginadell'... 'Ma basta guardare le immagini diStreet View', dice Giorgio Di Mario, residente in via Ostiense ...

Da Google a Facebook, la Ue mette sotto sorveglianza le grandi piattaforme digitali Corriere della Sera

Diciassette piattaforme e due motori di ricerca. L’Europa fa sul serio e, in applicazione del suo nuovo regolamento sui servizi digitali (il Digital Services Act, Dsa), chiama a rapporto le ...L’elenco include anche AliExpress, Bing, Booking, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Zalando ...