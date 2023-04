Gli obiettivi di giugno del Pnrr stanno già saltando

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sugli asili nido l’Italia è da sempre agli ultimi posti dell’Unione europea. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per questo motivo, è previsto l’obiettivo di realizzare più di 260mila nuovi posti entro il 2025. Ma con molta probabilità, scrive La Stampa, resterà un obiettivo «irrealizzabile». Parlerà anche di questo oggi il ministro agli Affari europei eRaffaele Fitto nell’informativa con cui farà il punto in Parlamento in merito all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fitto l’ha battezzata «operazione verità», con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance, su cui il governo è stato attaccato dalle opposizioni. Ma l’intervento si concentrerà anche sulla terza e la quarta rata del maxi-finanziamento, che valgono rispettivamente 19 e 16 miliardi. Fitto illustrerà il lavoro fatto negli ultimi giorni per chiudere la ...

Energia e rinnovabili, oltre ad una ricognizione su come la guerra in Ucraina viene percepita in Scandinavia. Questi gli obiettivi di una visita di Stato del presidente della Repubblica in Norvegia. Sergio Mattarella arriverà ad Oslo il 10 maggio insieme alla figlia Laura. La visita ufficiale partirà l'11 e ...L'equilibrio dei conti degli Stati membri, l'obiettivo della crescita da un lato e dall'altro le tempistiche più adatte per lavorare alla riduzione del debito sono gli obiettivi del nuovo percorso ...È evidente che stiamo lavorando al raggiungimento di questi 27 obiettivi al 30 giugno', ha dichiarato Fitto. Come indicato dal ministro per gli Affari europei, "sono emerse in più circostanze ...

