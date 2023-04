Gli irpini Laudati e Ascione conquistano il terzo posto al rally di Casarano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPodio per i pilotineldi, in provincia di Lecce, valevole per la Coppa di Zona Aci Sport. Una prima gara di stagione avvincente, con prove molto insidiose, per un appuntamento motoristico giunto alla 29^ edizione, che è tra i più apprezzati nel centro-sud. dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. L’equipaggio della scuderia Power Car Competition della provincia di Avellino, comda Massimilianoe Giovanni, è stato tra i protagonisti della gara, conquistando ildella classe R2, piazzandosi dietro i piloti locali, ed il 21° nella classifica assoluta. Un’ulteriore conferma del valore dei due sportivi e ...

