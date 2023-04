Gli elettori Usa non vogliono più Biden alla Casa Bianca Il 72% | con lui l’America è fuori controllo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I dem Usa stanno scoprendo in queste ore con raccapriccio misto a disperazione che la persecuzione mediatico-giudiziaria costruita a tavolino contro Donald Trump per tenerlo, con ogni mezzo ,gioco dprossima corsa elettoraledovespera di fare il bis non è servita a nulla. E anzi ha attirato contro i dem Usa e contro lo stessoun diluvio di critiche pregiudicandogli la vittoria. Come se non bastasse, poi, c’è il problema di Kamala Harris, la vice diriuscita a raggiungere un obiettivo che sembrava impossibile da agguantare: la sua popolarità negativa ha battuto, nella corsa al ribasso, perfino lo stesso. Il giorno dopo l’annuncio della candidatura di Joenella ...