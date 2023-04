Giusy Buscemi su Canale5 grazie alla Palomar | per lei il ruolo di Vanina Guarrasi tra amore e mafia

(Di mercoledì 26 aprile 2023)pronta a sbarcare su? Secondo quanto riporta Lasicilia.it sembra proprio che l’attrice, che ha preso le redini di Un Passo dal Cielo, sia pronta per questa nuova avventura che la porterà a vestire i panni ditra. A firmare questo nuovo inizio perci ha pensato la collaborazione tra RTI e, la società che ha già firmata, tra le altre cose, anche Makàri e Montalbano. Proprio in questi giorni è stato battuto il primo ciak della serie che sarà girata in Sicilia e, soprattutto a Catania. Al fianco di, ci saranno Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana ...

Il Paradiso delle Signore , Il giovane Montalbano , Doc Nelle tue mani e, più recentemente in tv, Un passo dal cielo : la carriera attoriale divanta alcuni dei più grandi successi delle reti Rai ma, almeno per la prossima stagione, Mediaset sarà la sua nuova casa. L'attrice e vincitrice di Miss Italia 2012 sarà infatti Vanina ...ROMA, 25 APR Al via le riprese di 'Vanina Guarrasi', una coproduzione RTI Palomar, prodotta da Palomar, con il sostegno della Sicilia Film Commission, che vede protagonisti, Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.

