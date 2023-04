Giulia De Lellis risponde alle critiche per aver mostrato il viso completamente struccato

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Desui socialricevute perpubblicato un video in cui appare con iltotalmente. L’influencer si espone in prima persona e racconta del percorso che l’ha portata ad accettare ogni sua imperfezione. L’imprenditrice beauty si era già confidata con i follower in merito al difficile trascorso con l’acne e, dopo il lancio del suo marchio skincare Audrer, si impegna per trasmettere messaggi di #skinpositivity sui social, parlando apertamente delle problematiche che colpiscono la pelle e senza preoccuparsi di mostrare il proprio volto al naturale. Recentemente, infatti,Deha condiun reel che la vede protagonista di una sessione di ...

Deè stata nuovamente presa di mira dagli haters , ma ancora una volta l'influencer, e ora imprenditrice, non le manda a dire e risponde a tono su un tema che per lei è stato motivo di ...Deè stata travolta da una valanga di critiche a causa dell'aspetto della sua pelle e lei stessa è intervenuta via social.Deè stata la protagonista di un video di make up ...Ecco cosa fa Maria De FilippiDein lacrime, lancia il suo nuovo brand: 'Ho pensato per anni a questo momento e ora...'D'Urso su Instagram A Disneyland , con lo spirito giusto, ...

Giulia De Lellis, il trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell'acne. Gli haters la attaccano e lei r leggo.it

Giulia De Lellis risponde alle critiche per aver mostrato il viso struccato su Instagram: 'Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza'.Giulia De Lellis fa un trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell'acne ma viene insultata pesantemente dagli haters. Lei replica al veleno "Bestie". Giulia De Lellis non ha mai nascosto di av ...