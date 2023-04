Giulia De Lellis | il trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell' acne Gli haters la attaccano e lei risponde | «Bestie»

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Deè stata nuovamente presa di mira dagli, ma ancora una volta l'influencer, e ora imprenditrice, non le manda a dire ea tono su un tema che per lei è...

Deè stata travolta da una valanga di critiche a causa dell'aspetto della sua pelle e lei stessa è intervenuta via social.Deè stata la protagonista di un video di make up ...Ecco cosa fa Maria De FilippiDein lacrime, lancia il suo nuovo brand: 'Ho pensato per anni a questo momento e ora...'D'Urso su Instagram A Disneyland , con lo spirito giusto, ...E non è l'unico: anchedee la celebre coppia composta da Beatrice Valli e Marco Fantini sono spesso ospiti della struttura. Qui piacevoli idromassaggi relax accarezzano la pelle nelle ...

Giulia De Lellis in lacrime, lancia il suo nuovo brand: «Ho pensato per anni a questo momento e ora...». Di co ilmattino.it

Giulia De Lellis è stata travolta da una valanga di critiche a causa dell'aspetto della sua pelle e lei stessa è intervenuta via social.Seduti in piazzetta, tra immancabili selfie al ristorante, ecco i famosi che hanno scelto una tappa nel borgo durante il ponte del 25 aprile ...