Giudice Sportivo Trentaquattresima Giornata

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A) RISULTATI DI GARESi rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE BKTGare del 21–22–23 aprile 2023 – QuindicesimaritornoCittadella–Genoa 0–1Como–Ascoli 1–1Frosinone–Sudtirol 0–0Modena–Spal 0–0Palermo–Benevento 1–1Parma–Cagliari 2–1Perugia–Cosenza 0–0Pisa–Bari sub iudiceReggina–Brescia 1–2Ternana–Venezia 1–4 B) DECISIONI DELIlcons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 25 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:” ” “ N. 62SERIE BKTGare del 21–22–23 aprile 2023 – Quindicesima...

... anche in ambito, che la tipizzazione della condotta contestata (ossia conoscere con ... fra i quali il diritto di difesa, il diritto ad avere unimparziale e il diritto al ...... di quelle che purtroppo, con fare molto poco, si odono tanto nei campi di provincia ... Di mercoledì mattina l'udienza dinanzi almonocratico di Varese che ha calendarizzato il processo ...Dal dispositivo completo della Corte Sportiva d'Appello, che alcuni giorni fa aveva accolto il ricorso della Juventus in seguito alla decisione deldi chiudere la curva per la sfida contro il Napoli per via dei cori razzisti nei confronti di Lukaku in Coppa Italia, emerge come la decisione è stata presa, senza dunque entrare nel ...

Romelu Lukaku sarà protagonista dell’attesissimo Inter-Juventus di questa sera. Il centravanti belga, infatti, si è visto cancellare la squalifica che gli era stata comminata dopo il match dell’andata ...Ripresa della preparazione nel pomeriggio per il Messina in vista dei play-out contro la Gelbison , in programma sabato 6 maggio ad Agropoli con ritorno al ...