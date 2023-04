Giro di Romandia 2023 | Vernon si impone a Vallée de Joux Foss nuovo leader | ritirato Simon Yates

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La prima tappa deldiè di Ethan. Seconda vittoria in fila per la Soudal-Quick Step nella Crissier-dedopo il prologo di ieri, grazie al britannico che siavanti a Thibau Nys (Trek-Segafredo) e Milan Menten (Lotto-Dstny), in una giornata funestata dai ritiri: spicca quello di(Jayco-AlUla), uno dei favoriti al successo e che ha alzato bandiera bianca per problemi intestinali, ma con lui si sono arresi anche Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) e Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che raggiunge il suo compagno di squadra Alexey Lutsenko, arresosi al Covid in mattinata. Il Wolfpack perde però la maglia didella generale, poiché Tobias(Jumbo-Visma) passa a ...

Il ceco Josec Cerny si è aggiudicato il prologo che ha dato il via aldi Romania di 2023 con un veloce tracciato di 6,82 chilometri a Le Bouveret. Difficile fare la differenza in così poco tempo, ed infatti la top - 10 odierna è stata decisa in dieci secondi. Il ...Il calendario deldi2023 , edizione numero 76 della corsa svizzera in programma dal 25 al 30 aprile. Una delle brevi corse a tappe più importanti e tradizionali della stagione, con una startlist di tutto ...Comunque sono fiducioso: nel 2010 feci undisastroso e poi vinsi il: le cose possono cambiare". Sul rendimento complessivo della squadra ha inciso l'assenza per infortunio di Vincenzo ...

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA IN LINEA DEL GIRO DI ROMANDIA 2023 1 VERNON Ethan ...La prima tappa del Giro di Romandia sembra l'unica adatta ad i velocisti con Ethan Vernon favorito. Per la generale lotta tra i due Yates.