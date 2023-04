Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi | orari 26 aprile | percorso | favoriti | tv | programma | streaming

Il ceco Josec Cerny si è aggiudicato il prologo che ha dato il via aldi Romania di 2023 con un veloce tracciato di 6,82 chilometri a Le Bouveret. Difficile fare la differenza in così poco tempo, ed infatti la top - 10 odierna è stata decisa in dieci secondi. Il ...Il calendario deldi2023 , edizione numero 76 della corsa svizzera in programma dal 25 al 30 aprile. Una delle brevi corse a tappe più importanti e tradizionali della stagione, con una startlist di tutto ...Comunque sono fiducioso: nel 2010 feci undisastroso e poi vinsi il: le cose possono cambiare". Sul rendimento complessivo della squadra ha inciso l'assenza per infortunio di Vincenzo ...

Giro di Romandia - A Port-Valais sbuca Cerny: rivivi l'arrivo del suo prologo Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene nella ...Josef Cerny ha vinto il prologo del Giro di Romandia, una frazione a cronometro di 6,8 km disputata lungo un tracciato completamente pianeggiante con partenza e arrivo a Port Valais. Il 29enne ceco si ...