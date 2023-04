Giro di Romandia 2023 | risultati e classifica prima tappa | ordine di arrivo | trionfa Vernon

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ethannon perdona allo sprint. Ie ladelladeldi: ecco l’didi oggi in quella che per la verità è la seconda frazione (partenza da Crissier ea Vallée de Joux) della corsa svizzera dopo il cronoprologo di ieri. Una fuga a tre caratterizza le fasi iniziali, poi il gruppo in discesa si spezza in tre tronconi e quello di testa riaggancia i tre battistrada. Spezzettamento ulteriore nelle salite di giornata, non poche anche se non durissime: si staccano alcuni velocisti, tra cui Cavendish e Viviani, c’è anche il ritiro di Yates. All’è comunque volata tra i superstiti e su tutti si impone il velocista ...

Il ceco Josec Cerny si è aggiudicato il prologo che ha dato il via aldi Romania di 2023 con un veloce tracciato di 6,82 chilometri a Le Bouveret. Difficile fare la differenza in così poco tempo, ed infatti la top - 10 odierna è stata decisa in dieci secondi. Il ...Il calendario deldi2023 , edizione numero 76 della corsa svizzera in programma dal 25 al 30 aprile. Una delle brevi corse a tappe più importanti e tradizionali della stagione, con una startlist di tutto ...Comunque sono fiducioso: nel 2010 feci undisastroso e poi vinsi il: le cose possono cambiare". Sul rendimento complessivo della squadra ha inciso l'assenza per infortunio di Vincenzo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A breve saremo in grado di fornirvi anche la classifica generale aggiornata. LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA IN LINEA DEL GIRO DI ROMANDIA 2023 1 VERNON Ethan ...La prima tappa del Giro di Romandia sembra l'unica adatta ad i velocisti con Ethan Vernon favorito. Per la generale lotta tra i due Yates.