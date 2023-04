Giovedì la decisione su Napoli-Salernitana | i tifosi granata si ribellano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilsi appresta è vincere il terzo scudetto della sua storia, si avvicina un traguardo ampiamento meritato. La squadra di Luciano Spalletti ha ipotecato ulteriormente il primo posto dopo il successo allo Stadium contro la Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con gol realizzato da Raspadori. Gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo già dalla prossima giornata: la squadra di Spalletti dovrà vincere contro lae la Lazio non andare oltre il pareggio contro l’Inter. Il Comune diha chiesto il rinvio dialle 12.30 di domenica, in contemporanea con la sfida dei biancocelesti. Foto di Cesare Abbate / AnsaLa furia deidellaLa Lega Serie A ha aperto allo spostamento della partita per questioni ...

Per oggi Napoli - Salernitana resta in calendario sabato alle 15. Lasull'eventuale rinvio del derby a domenica, che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Slitta lasul possibile rinvio di Napoli - Salernitana. L'ultima parola era attesa per oggi, ma l'organico sportivo che si riunirà soltanto nella mattinata di. L'incontro resta al ...