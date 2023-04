... promuove una mostra sulle attività di questo Comando che si terrà a New York dall' 8 al 18 maggio presso il Palazzo dell'ONU, in preparazione delladella Biodiversità. La mostra ...... promuove una mostra sulle attività di questo Comando che si terrà a New York dall'8 al 18 maggio presso il Palazzo dell'ONU, in preparazione delladella Biodiversità. La mostra ......sismografo") *** Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede circa la riunione del Consiglio dei Cardinali Sala stampa della Santa Sede *** Messaggio del Santo Padre per la 60ªdi ...

Giornata Mondiale Biodiversità, all'ONU mostra su attività Carabinieri Tiscali Notizie

In occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni anche nella diocesi di Fidenza si terrà la tradizionale veglia diocesana di preghiera per le vocazioni: appuntamento sabato 29 aprile ...in preparazione della Giornata Mondiale della Biodiversità.La mostra racconterà l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella protezione e nella conservazione della Natura e metterà in evidenza l'impegno ...