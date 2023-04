Quattro le azzurre in campo oggi per il primo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid , ...La mezzofondistaFederica Del Buono ha fatto il proprio esordio stagionale a Modena, in occasione della ... Molti atleti hanno preso parte anche al Trofeo che celebra ladel 25 aprile ...... per quanto riguarda le formazioni pisane, al termine dell'ultimadella stagione regolare ... Stellaal playout contro il Collesalvetti, con due risultati su tre a disposizione. Girone I ...

Giornata azzurra a Madrid con 4 italiane in campo (live in tv dalle 11) Tiscali

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...Al Diego Maradona Stadium di Napoli si gioca il derby campano valido per la trentaduesima giornata di Serie A tra Napoli e Salernitana. Due squadre in corsa per obiettivi ben diversi. I padroni di cas ...