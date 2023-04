Giorgio Manetti apre a un possibile ritorno di fiamma con Gemma | “Non le direi di no”

Di cosa stiamo parlando Della storia d'amore che ha più appassionato gli amanti del programma di Maria De Filippi, quella nata tra Gemma Galgani e l'affasciante gabbiano toscano. ...Era il 4 settembre del 2015 quando Gemma Galgani aveva deciso di mettere la parola fine alla relazione nata all'interno di Uomini e Donne con. E adesso, a distanza di diversi anni, "George" - come era stato ribattezzato all'interno del programma - in una recente intervista per Nuovo TV ha rivelato di avere perdonato la dama ...vuole a tornare a Uomini e Donne: 'Gemma L'ho perdonata, ma non penso abbandonerà mai il programma' Sophie Codegoni mostra gli acquisti per la bambina, ma un oggetto fa scoppiare la ...

Giorgio Manetti riapre a Gemma e Uomini e Donne: “L'ho perdonata” Libero Magazine

Giorgio Manetti a distanza di anni torna a parlare di Gemma Galgani e apre ad una possibile ri-frequentazione con quest'ultima. Ritorno a Uomini e Donne Giorgio Manetti è stato uno dei cavalieri più ...L'inaspettata confessione dell'ex cavaliere toscano di Uomini e Donne nei confronti della sua storica ex, Gemma Galani.