(Di mercoledì 26 aprile 2023) In occasione del compleanno di, il compagnoLo le ha fatto glicon una vecchia foto dell'inizio della loro storia L'articolo proviene da Novella 2000.

E poiMeloni che affida a una lettera al direttore - firmata da lei sola "con questo un atto politico a nome di una comunità o un beau geste di natura personale Martin Schulz, ex ...All'indomani dell'omicidio della psichiatra pisana Barbara Capovani , il governo a guida... ormai conviviamo con la paura' GLI INTERVENTI Dopo la legge Basaglia - che45 anni il ...L'Italia non lascia nessuno indietro', ha poi detto il presidente del Consiglio,Meloni. 'È ... Paramilitari: 'L'esercitosaccheggi per screditarci' E continuano le accuse reciproche fra ...

Giorgia compie 52 anni: il dolce messaggio di auguri di Emanuel Lo Novella 2000

In occasione del compleanno di Giorgia, il compagno Emanuel Lo le ha fatto gli auguri con una vecchia foto dell'inizio della loro storia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Telefonata tra Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping. DIRETTA ...