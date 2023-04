Giorgetti | Garanzia di 100 milioni dall' Italia al fondo Bei per Kiev

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Il sostegno della Banca europea per gli investimenti all'Ucraina è coerente con la prossima adesione all'Unione europea. Colgo l'occasione di questa conferenza per annunciare il nostro contributo aldiBei Eu for Ucraine, di recente costituzione, con unadi 100di euro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

