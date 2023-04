Giofrè svela com’è Maria De Filippi fuori da Amici e parla della sua situazione sentimentale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Giuseppedopo essere stato allievo didi, in questa 22esima edizione ricopre il ruolo di giudice al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Intervistato su Vanity Fair, chiarisce alcuni retroscena interessanti.Deda“Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E ancheè dello stesso avviso: "Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po', ma è di un'umanità e di una sensibilità straordinarie ". Eil più grande pregio ...Infatti, Maria De Filippiil risultato finale solo quando gli allievi si trovano in Casetta, ... Giuseppeha ringraziato Wax per aver omaggiato la conduttrice. Prima prova: Guanto di sfida ...... e da poche settimane è approdato nel talent di Canale5, affiancando Giuseppee Michele ... Amici di Maria De Filippi, giudiceil suo motto: 'Meglio un uovo oggi che una gallina domani' ...