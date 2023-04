Ginnastica artistica | altre soddisfazioni per Martina Franca Asd Alegria

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Di seguito il comunicato: Weekend ricco di emozioni eper ladi. Questo fine settimana la ASDdiè stata impegnata a Brindisi “palestra La Rosa” per la terza ed ultima prova del Campionato Individuale Gold Gaf Allieve Oro per Alice Chiarelli Campionessa regionale 3^ prova invece per la Classifica generale sale al terzo gradino del podio portando a casa un bronzo Argento per Ludovica Marangi Vicecampionessa 3^ prova e sempre argento nella Classifica generale . Seguono per la Classifica generale Allegra Chiarelli 4^ Classificata, Chiara Gallo 6^ Classificata, Chiara Ferri 8^ Classificata, Beatrise 9^ Classificata e Francesca Interno 10^ Classificata. A chiudere il weekend è la ...