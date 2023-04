Gianfranco Fini | «Giorgia Meloni? È antifascista nella sostanza»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Perè «». In un’intervista al Corriere della Sera lo storico leader di Alleanza Nazionale dice che dalla premier è arrivato un pronunciamento chiaro della destra sul 25 aprile: «Rileggiamo alcune frasi della lettera al Corriere: “25 aprile momento di ritrovata concordia nazionale, celebrazione della nostra ritrovata libertà… il 25 aprile è stato e rimane l’affermazione dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato (calpestato con forza ndr) e che sono scolpitiCostituzione. La destra da trent’anni è incompatibile con qualunque nostalgia del fascismo…”. Faccio notare cheha fatto un inedito, per la destra, quanto esplicito riferimento all’amnistia firmata ...

Ha ragione Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stiamo parlando dell'attrazione fatale trae la sinistra; anzi, diper la sinistra, che non lo ricambia ma cinicamente lo riceve in casa e gli strizza l'occhio ogni volta che le fa comodo. E lui immancabilmente ...La scelta è tanto più significativa in quanto giusto domenica scorsaaveva invitato Meloni a dichiarare pubblicamente "che libertà, giustizia sociale, uguaglianza sono valori ...PerGiorgia Meloni è "antifascista nella sostanza". In un'intervista al Corriere della Sera lo storico leader di Alleanza Nazionale dice che dalla premier è arrivato un pronunciamento ...

Gianfranco Fini: «Meloni e l'antifascismo, nella sua lettera al Corriere una risposta inequivocabile» Corriere della Sera

Il senatore partecipa alle celebrazioni del giorno della Liberazione "C’è un disegno politico che punta all’egemonia del presente tramite la riscrittura deformante del passato". E fa il punto sul Pnrr ...La premier: quel giorno fu "uno spartiacque e segnò la conclusione del Ventennio fascista". Poi cita le Foibe e il sacrificio degli italiani in Istria. La Russa: "Resistenza, valore assoluto".