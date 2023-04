Gianfranco Fini | «Giorgia Meloni? È antifascista nella sostanza»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Perè «». In un’intervista al Corriere della Sera lo storico leader di Alleanza Nazionale dice che dalla premier è arrivato un pronunciamento chiaro della destra sul 25 aprile: «Rileggiamo alcune frasi della lettera al Corriere: “25 aprile momento di ritrovata concordia nazionale, celebrazione della nostra ritrovata libertà… il 25 aprile è stato e rimane l’affermazione dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato (calpestato con forza ndr) e che sono scolpitiCostituzione. La destra da trent’anni è incompatibile con qualunque nostalgia del fascismo…”. Faccio notare cheha fatto un inedito, per la destra, quanto esplicito riferimento all’amnistia firmata ...

