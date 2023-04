Gf Vip | Rosalinda Cannavò racconta come è andato l’incontro con Dayane Mello al compleanno di Giulia Salemi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Piacevole ritorno a Casa Chi. Sophie Codegoni ha ospitato la precedente conduttrice del talk show, ovvero. L’attrice è intervenuta insieme al suo fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. I giornalisti Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna hanno chiesto acom’èconalla festa didi: Cosa ci siamo dette? Niente di particolare. Ci siamo salutate e poi ci siamo date un abbraccio. Tutto qua. Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io eabbiamo fatto un bellissimo percorso ...

Fra le due ex amiche, vicinissime durante la loro esperienza al GF, si sarebbe dunque ...Cannavò ha dunque prima di tutto confermato che le due si sono salutate e poi, in un secondo ...... nella quale ha incluso il coming out fatto nel giardino del GFe di fronte alla sua ex Adua del Vesco (oggi tornata al suo nome di battesimo,Cannavò ). In questi anni si è comunque ......Tommaso Zorzi oppure una conduttrice alla Giulia Salemi e un talento a 360 gradi come... Inutile fare paragoni ma, senza troppi giri di parole, questa edizione del Grande Fratellomerita ...

Gf Vip, Rosalinda Cannavò e l’incontro con Dayane Mello Isa e Chia

Rosalinda Cannavò ha incontrato Dayane Mello, ecco cosa è successo al compleanno di Giulia Salemi: il retroscena dell'ex gieffina.