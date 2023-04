Gf Vip 7 | Fiorello a Viva Rai 2 ironizza su Micol Incorvaia | “Sai perché è vip? Io no!”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Pochi giorni fa,ha pubblicato una Instagram story generando inconsapevolmente un polverone mediatico fatto di scherno e critiche nei suoi riguardi. La finalista della settima edizione del Grande Fratelloconfessò ai suoi followers di non essere riuscita a riprendere del tutto il regolare ciclo del sonno. Nel raccontare il piccolo disagio, frutto di mesi trascorsi nella Casa di Cinecittà,aveva spiegato di non riuscire ancora a svegliarsi presto. Tant’è che avevato sul fatto che, quando il corriere aveva bussato alle 9:30, l’aveva “sconvolta”per lei era ancora notte fonda. Il racconto della, ripreso da numerosi quotidiani, è stato tuttavia snaturato, privato della sua originale ironia, dando il via a tanti commenti ...

