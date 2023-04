Gevi Napoli-Pesaro anticipata al sabato | tutto indica che Napoli-Salernitana si giocherà domenica

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In attesa che arrivi la decisione ufficiale sullo spostamento didapomeriggio, la Lega Basket gioca d’anticipo:, partita delicatissima in chiave salvezza per la, originariamente in programma peralle 17.30, sialle 19 al Palabarbuto. Accettata dunque la richiesta della, che voleva evitare di ritrovarsi invischiatanella eventuale festa scudetto del. “Preso atto di quanto rappresentato dalla squadra di casa – scrive la Lega in un comunicato – in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti ...