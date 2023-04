Gevi Basket chiede anticipo al sabato in vista della festa scudetto del Calcio Napoli

In ogni caso, sarà un week - end di fuoco: oltre a Napoli - Salernitana, sabato si gioca ancheNapolivs Pescara; soprattutto, nel weekend si tiene anche il Comicon, nota rassegna ...... che non ha gradito la proposta fatta dal club campano: ' La Legaha appreso con stupore della nota diffusa in data odierna dalla societàNapoliin merito alla sua richiesta alla ...2022 - 2023 Serie A SquadraNapoli LaNapoliha reso noto che lunedì mattina ha inviato a mezzo pec agli organi competenti per la sicurezza e l'ordine pubblico, formale richiesta di anticipare a sabato 29 aprile 2023 alle ore ...

Vuelle, Napoli è mille colori: ambiente caldo e bivio playoff. La Gevi chiede l'anticipo a sabato per la possi corriereadriatico.it

"Prima la salvezza, poi magari festeggeremo insieme al Napoli il loro scudetto". Così Andrea Zerini immagina il weekend partenopeo che potrebbe regalare il terzo tricolore alla squadra di mister Spall ...PESARO Da oggi la Carpegna Prosciutto si ritrova in palestra in vista della prossima sfida di campionato contro la GeVi Napoli. La formazione di coach Cesare Pancotto al momento occupa ...