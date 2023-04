Gestivano viaggi in Paesi Ue per migranti arrivati in Italia | 25 fermi

Leggi Anche Migranti, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa - Affondano quattro barchini, due morti e oltre 20 dispersi La denuncia di una minorenne L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Catania, ha ...I fermati, per lo più guineani ed ivoriani, sono stati rintracciati in diverse località italiane e sarebbero stati i componenti di una organizzazione straniera, che aveva compiti di gestire i...Sei cittadini stranieri di età compresa tra 24 e 28 anni, originari della Costa D'Avorio ma residenti a Genova, sono stati arrestati ieri mattina dalla squadra mobile di Genova per associazione per ...

Gestivano viaggi in Ue per migranti via dall'Italia,25 fermi Agenzia ANSA

Organizzavano i viaggi oltreconfine di migranti arrivati in Italia dall'area subsahariana e intenzionati a raggiungere dal nostro altri Paesi dell'Unione europea. Per questo 25 persone sono state ferm ...La polizia di Catania su delega della direzione distrettuale antimafia etnea ha fermato 25 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandest ...