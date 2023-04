Gentiloni | “La riduzione del debito per l’Italia sarà più graduale”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) BRUXELLES – “È nell’interesse delavere un percorso realistico didele se abbiamo incentivi per gli investimenti sui beni comuni europei questo lo è ancora di più”. E’ quanto ha affermato il commissario europeo per l’Economia, Paolo(foto), a margine della presentazione della riforma delle regole del Patto di Stabilità e Crescita proposta dalla Commissione europea. L'articolo L'Opinionista.

Patto stabilita': Gentiloni, riduzione indebitamento Italia non tiro ... Borsa Italiana

"L'Italia dovrà ridurre il livello del proprio debito, credo che non ci sia nessun italiano che non ne sia consapevole, non solo al Governo ma in generale ...La Commissione europea ha presentato la riforma del Patto di stabilità: le nuove regole sul debito e la crescita, però, non accontentano né l'Italia né la Germania: è un compromesso al ribasso