Genova | portuale confessa per omicidio Di Palo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Giribaldi hato il delitto rispondendo al pm. Il legale: "Ha assunto crac per 4 giorni" Interrogato nella notte dal pubblico ministero, hato Filippo Giribaldi, ildiche ieri pomeriggio ha sparato e ucciso Manuel Di, ex militante di Casapound. L’uomo, che faceva parte dell’associazione no vax Libera Piazza, aveva in realtà giàto l’subito dopo in una chiesa, urlando di aver ucciso un uomo. “Completamente fuori testa, reduce dall’assunzione continuata di crac per 4 giorni, ha detto di essersi allontanato in un primo momento dall’abitazione della donna convinto che la vittima e l’amico che si trovavano lì avessero chiamato i carabinieri. Non solo. Al pubblico ministero ha detto di aver creduto che a inseguirlo fosse ...

