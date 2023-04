Genova | militante di Casa Pound ucciso a Genova per motivi di droga e gelosia

- E' un ex dirigente di Casa Pound Manuel Di Palo l'uomo di 38 anni ucciso ieri pomeriggio acon un colpo di pistola durante una lite. Ma all'origine del delitto, avvenuto nel quartiere ...Ha confessato nella notte Filippo Giribaldi, il camallo no vax che ieri pomeriggio ha ucciso con un colpo di pistola Manuel Di Palo, 38 anni, exdi CasaPound Liguria. "Ero geloso - ha detto durante l'interrogatorio davanti alla pm Eugenia Menichetti - frequentavo una donna che da qualche settimana frequentava anche Di Palo. Era stata ...Interrogato nella notte dal pubblico ministero, ha confessato Filippo Giribaldi, il portuale diche ieri pomeriggio ha sparato e ucciso Manuel Di Palo, exdi Casapound. L'uomo, che faceva parte dell'associazione no vax Libera Piazza, aveva in realtà già confessato l'omicidio ...

