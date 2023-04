“Gemma me lo ha detto” Giorgio Manetti | bomba sull’ex fidanzata | la verità sulla dama di UeD

(Di mercoledì 26 aprile 2023), l’annuncio arriva dopo 5 anni di attesa. Voci di corridoio avevano iniziato a diffondersi già pochi mesi fa. Infatti correva il mese di gennaio quando lo storico volto di Uomini e Donne sembrava non voler escludere un suo ritorno nel salotto televisivo del dating show di Maria De Filippi. Lo aveva confessato l’e cavaliere in persona nel corso di una lunga e dettagliata intervista rilasciata per Nuovo Tv: “Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”.torna a Uomini e Donne. Le parole dell’ex cavaliere rilasciate alcuni mesi fa avevano già acceso le speranze nel cuore del pubblico ...

Galgani il 4 settembre 2015 ha deciso di lasciare Giorgio al centro dello studio: 'anche se ... Manetti a tal proposito ha aggiunto: Lei mi ha accusato di non averle mai'ti amo'. Sono ...

Giorgio Manetti perdona Gemma Galgani e svela se tornerà a Uomine e Donne: le confessioni inedite dell'ex cavaliere del trono over.Dopo il lungo ponte per via della Festa della Liberazione, Uomini e Donne torna in onda. E oggi, mercoledì 26 aprile, verrà trasmessa una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e grandi polemiche.