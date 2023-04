Gazzetta – Dalla Francia | il Psg vuole Osimhen

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) 2023-04-26 11:35:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Secondo i media francesi l’affare da almeno 100 milioni (con Paredes e Icardi come parziali contropartite) sarebbe possibile grazie ai buoni rapporti fra l’attaccante nigeriano del Napoli e Luis Campos, consulente dell’area sportiva Rifondare il Psg, a cominciare dall’attacco. E nel mirino del club dell’emiro del Qatar c’è sempre Victor. L’attaccante piace alla dirigenza e in particolare a Luis Campos, consulente dell’area sportiva del presidente Nasser Al Khelaifi, e che il nigeriano andò a prelevarlo a suo tempo in Belgio per portarlo al Lilla, prima di cederlo al Napoli. Secondo i media francesi, il portoghese sarebbe dunque vicino a un accordo per portarlo a Parigi quest’estate. Valore — Già a inizio mese, Rmc Sport aveva ...