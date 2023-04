Gambelli | «La Juve contro l’Inter dovrà lottare contro il VAR»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Riccardo, scrittore e piccolo azionista bianconero, ha parlato della partita di stasera dellantusRiccardo, scrittore e piccolo azionista bianconero, ha parlato in esclusiva antusNews24. Stasera c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Cosafare laper eliminare? «Credo ci vorrà unaperfetta. Battereè sempre difficile perché è una squadra ostica e dura e quando giocaladà il mille per mille. Ci sarà dail VAR e, mi dispiace dirlo, con la terna arbitrale. Abbiamo visto ...

Gambelli: «La Juve dovrà lottare con Inter, arbitri e VAR» - ESCLUSIVA Juventus News 24

La settimana appena iniziata dirà molto della stagione bianconera. Tra due giorni il Collegio di Garanzia dello Sport dovrà decidere sul -15 legato alla questione ...